Kujdes! Këto gabime që po bëni me flokët po ju “plakin” para kohe
Plakja është e pashmangshme, por mënyra si paraqitesh ndërsa kalojnë vitet është në dorën tënde. Një nga faktorët më të rëndësishëm në pamjen rinore është pikërisht kujdesi për flokët.
Ndërsa produktet për lëkurën dhe grimin luajnë rolin e tyre, një stil i gabuar flokësh mund të të shtojë edhe 10 vjet më shumë në pamje. Më poshtë janë disa nga gabimet më të zakonshme që duhen shmangur.
1. Mungesa e prerjes së rregullt
Flokët pa formë, me maja të djegura dhe të thata, japin menjëherë një pamje të lodhur dhe të plakur. Prerja nuk ka të bëjë me gjatësinë, por me freskinë dhe shëndetin e flokëve.
• Flokët e gjatë: çdo 8-12 javë
• Flokët e mesëm: çdo 8 javë
• Flokët e shkurtër: çdo 4-6 javë
2. Flokët pa volum dhe teksturë
Flokët shumë të drejtë, të sheshtë dhe pa jetë, veçanërisht me ndarje në mes, theksojnë rrënjët e dobëta dhe humbjen e densitetit që vjen me moshën.
Zgjidhja? Shto shkallëzim të lehtë rreth fytyrës për më shumë volum dhe freski vizuale.
3. Baluket shumë të shkurtra
Edhe pse baluket mund të japin hijeshi, nëse janë shumë të shkurtra theksojnë tiparet në mënyrë jo të favorshme. Baluket më të gjata dhe të lehta anash japin butësi dhe një pamje më të re.
4. Ngjyra ekstreme e flokëve
Ngjyrat shumë të errëta (si e zeza e fortë) ose shumë të çelura (si blondi platin) nxjerrin në pah rrudhat dhe zbehin ngjyrën e fytyrës.
Preferohen tonet e ngrohta dhe natyrale si: karamel, bakër, kafe e butë apo balajet e ngrohta.
Kujdesi për flokët nuk është vetëm estetik – është edhe një mënyrë për të reflektuar energjinë dhe gjendjen tënde të brendshme. Mos i nënvlerëso detajet.