Rama poston videon nga lirimi i hapësirave publike: Çarja e bllokadave vazhdon, tolerancë zero për shkelësit

Lajmifundit / 7 Gusht 2025, 13:11
Aktualitet

Rama poston videon nga lirimi i hapësirave publike: Çarja e

Kryeministri Edi Rama ka shpërndarë sot në rrjetet sociale një video nga aksioni për lirimin e hapësirave publike. Ai e ka shoqëruar postimin me mesazhin: “Çarja e bllokadave vazhdon”, duke përsëritur angazhimin për tolerancë zero ndaj zaptuesve të hapësirave të qytetarëve.

Operacioni po zhvillohet në disa zona të vendit dhe ka për qëllim rikthimin e hapësirave të përbashkëta nën kontroll publik, duke ndërhyrë ndaj ndërtimeve dhe pengesave të paligjshme.

