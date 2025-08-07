Rama poston videon nga lirimi i hapësirave publike: Çarja e bllokadave vazhdon, tolerancë zero për shkelësit
Kryeministri Edi Rama ka shpërndarë sot në rrjetet sociale një video nga aksioni për lirimin e hapësirave publike. Ai e ka shoqëruar postimin me mesazhin: “Çarja e bllokadave vazhdon”, duke përsëritur angazhimin për tolerancë zero ndaj zaptuesve të hapësirave të qytetarëve.
Operacioni po zhvillohet në disa zona të vendit dhe ka për qëllim rikthimin e hapësirave të përbashkëta nën kontroll publik, duke ndërhyrë ndaj ndërtimeve dhe pengesave të paligjshme.