Tri shenjat e horoskopit që s'e tregojnë asnjëherë atë që mendojnë

Kur flasim për guximin e opinionit, ndershmërinë dhe impulsivitetin, Dashi vjen i pari dhe me një ndryshim. Ai, Demi dhe Bricjapi do të thonë saktësisht atë që po mendojnë, ata do ta dokumentojnë me ndryshimin e vetëm që ky i fundit nuk e ndryshon mendjen me asgjë dhe i treti e bën këtë me një dozë shtesë cinizmi që dhemb tmerrësisht.

Tre përfaqësuesit e mëposhtëm të Horoskopit shprehen shumë rrallë dhe madje më rrallë rrëfejnë mendimet e tyre tinëzare. Gaforrja mund të jetë në listë, por si shenjë uji mund të shpreh (gëzim, trishtim, eksitim, të gjitha së bashku), megjithatë do të kufizohet kryesisht në një veprim dhe sjellje më nëntokësore, veçanërisht nëse e konsideron veten të kërcënuar.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Peshqit është një nga shenjat më të ndjeshme të Horoskopit. Ai ka një intuitë shumë të fortë, të cilës duhet t’i besojë më shpesh. Sidoqoftë, kjo karakteristikë e tyre shpesh përkthehet në praktikë për veten e tyre si një humor ëndërrimtar, ndërsa për ata përreth tyre si misticizëm. Në të njëjtën kohë, ata kanë frikë të tregojnë ndjenjat e tyre të vërteta, sepse nuk i durojnë kritikat.



Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Ata e konsiderojnë atë një libër të hapur, pjesa tjetër nuk janë në gjendje t’i “lexojnë” ata.

Në fakt, ata zakonisht pranojnë paraprakisht dhe me qëllime manipuluese se janë njerëz të mbyllur dhe për këtë arsye duhet mund t’i kuptosh intrigat e tyre.

Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator)

Ndërgjegjja e tyre është më e pastër se rrobat e sapolara, kështu që përfshirja e tyre në këtë listë nuk ka të bëjë me mungesën e ndershmërisë.

Natyra e tyre është thjesht e tillë që nuk i lejon ata të afrohen me askënd dhe kjo është arsyeja pse ata zakonisht veprojnë me ndrojtje dhe nuk lejojnë që mendimet e tyre të vërteta të eksternalizohen. Ata ndihen të sigurt në këtë mënyrë, që askush nuk do të jetë në gjendje t’i dëmtojë ata.