Spektakël në qiell/ “Hëna e Përgjakur” ndriçon qiellin sonte për 82 minuta magjie
Mbrëmja e sotme, e diel, 7 shtator, do të sjellë një nga fenomenet më të veçanta astronomike të vitit. Nëse kushtet e motit do ta lejojnë, në qiellin mbi Shqipëri dhe rajon do të mund të shihet një eklips i plotë hënor, i njohur edhe si “Hëna e plotë e grurit”.
Gjatë eklipsit, Hëna do të marrë një ngjyrë të kuqe të fortë, duke u kthyer në atë që shpesh quhet “Hëna e gjakut”. Ky fenomen ndodh për shkak se rrezet e diellit, përpara se të arrijnë tek Hëna, filtrohen nga atmosfera e Tokës, duke lejuar të kalojë vetëm spektri i kuq i dritës.
Fenomeni do të zgjasë gjithsej 82 minuta, duke nisur nga ora 19:00, ndërsa momenti kulmor i errësimit maksimal do të jetë rreth orës 20:11. Astronomët theksojnë se ky është një rast i rrallë për t’u shijuar me sy të lirë dhe nuk kërkon pajisje të posaçme. Mjafton një hapësirë e lirë drejt horizontit dhe qiell i pastër.
Pra, sot në mbrëmje, mjafton të ngrini sytë lart dhe të bëheni dëshmitarë të spektaklit natyror të Hënës së Përgjakur.
Pse Hëna bëhet e kuqe?
Ngjyra e kuqe e Hënës gjatë një eklipsi total shpjegohet nga shpërndarja Rayleigh. Gjatësi vale më të shkurtra si bluja dhe vjollca shpërndahen në atmosferë, ndërsa gjatësi vale më të gjata – të kuqet dhe portokallitë – kalojnë përmes saj, duke e ndriçuar Hënën me tone të ngrohta. Rezultati është një Hënë e ndezur me ngjyrë të kuqe, një pamje e dukshme në shumë kontinente.
Sa do të zgjasë eklipsi?
Një veçori që e bën këtë eklips të jashtëzakonshëm është kohëzgjatja e tij. Faza totale do të zgjasë rreth 82 minuta, një nga më të gjatat në kohët e fundit. Kjo u jep vëzhguesve të qiellit kohë të mjaftueshme për të shijuar Hënën në ngjyrat e saj të zjarrta, për të bërë foto ose thjesht për t’u mahnitur nga pamja.
Ku do të jetë e dukshme Hëna e Përgjakur?
Eklipsi do të jetë i dukshëm në të gjithë Azinë, Australinë, Afrikën dhe Evropën, duke u lejuar miliarda njerëzve të dëshmojnë të paktën një pjesë të fenomenit. Disa pamje të pjesshme mund të shihen edhe në pjesë të Alaskës dhe Argjentinës, ndërsa pjesa më e madhe e Amerikës së Veriut nuk do ta shohë eklipsin.