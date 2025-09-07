Netanyahu njofton zgjerim të operacioneve ushtarake në Gaza: Rreth 100 mijë civilë janë larguar nga qyteti
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu njoftoi një zgjerim të operacioneve ushtarake në dhe përreth Gazës, me qëllimin e deklaruar për të marrë kontrollin e qytetit.
Përafërsisht 100,000 civilë janë larguar nga Qyteti i Gazës për shkak të një operacioni ushtarak izraelit në zgjerim, njoftoi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu gjatë mbledhjes së tij javore të kabinetit në Jerusalem.
Pasi diskutoi operacionet në rritje të IDF-së në Qytetin e Gazës, Netanyahu deklaroi se “rreth 100,000 njerëz janë larguar nga Gaza. Hamasi po përpiqet të bëjë gjithçka për t’i penguar ata të largohen dhe për t’i mbajtur atje si mburoja njerëzore”.
Netanyahu po i referohej Qytetit të Gazës, jo të gjithë Rripit të Gazës, sqaroi më vonë zyra e kryeministrit për mediat izraelite.