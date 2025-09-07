LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Netanyahu njofton zgjerim të operacioneve ushtarake në Gaza: Rreth 100 mijë civilë janë larguar nga qyteti

Lajmifundit / 7 Shtator 2025, 16:46
Bota

Netanyahu njofton zgjerim të operacioneve ushtarake në Gaza: Rreth 100

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu njoftoi një zgjerim të operacioneve ushtarake në dhe përreth Gazës, me qëllimin e deklaruar për të marrë kontrollin e qytetit.

Përafërsisht 100,000 civilë janë larguar nga Qyteti i Gazës për shkak të një operacioni ushtarak izraelit në zgjerim, njoftoi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu gjatë mbledhjes së tij javore të kabinetit në Jerusalem.

Pasi diskutoi operacionet në rritje të IDF-së në Qytetin e Gazës, Netanyahu deklaroi se “rreth 100,000 njerëz janë larguar nga Gaza. Hamasi po përpiqet të bëjë gjithçka për t’i penguar ata të largohen dhe për t’i mbajtur atje si mburoja njerëzore”.

Netanyahu po i referohej Qytetit të Gazës, jo të gjithë Rripit të Gazës, sqaroi më vonë zyra e kryeministrit për mediat izraelite.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion