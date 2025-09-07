Administrata e Trump nis operacion të ri kundër emigrantëve në Massachusetts, 1500 persona të arrestuar
Administrata Trump ka nisur një operacion të ri kundër eigracionit në Massachusetts, të quajtur Patriot 2.0, pas valës së deportimeve që ndodhi në maj, duke çuar në arrestimin e 1,500 personave në këtë shtet
Operacioni pritet të zgjasë disa javë. “Veprimet e promovuara nga Kryetarja e Bashkisë së Bostonit, Michelle ëu, jo vetëm që tërheqin kriminelë, por gjithashtu paraqesin kërcënime për sigurinë publike.
Zbatuesit e ligjit po arrestojnë abuzues seksualë, pedofilë, vrasës, trafikantë droge dhe anëtarë të bandave të liruar nga autoritetet lokale”, thuhet në një deklaratë nga Departamenti i Sigurisë Kombëtare.