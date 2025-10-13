Guvernatori Gent Sejko jep alarmin: Pavarësia e Bankës së Shqipërisë është cenuar!
“Pavarësia e Bankës së Shqipërisë është cenuar”.
Kështu është shprehur guvernatori I Bankës së Shqipërisë Gent Sejko, në Komisionin e Ekonomisë, ku ka bërë një prezantim të raportit të detajuar vjetor të BSH.
Sejko theksoi se shpesh Bankës së Shqipërisë I është bërë presion që ka pamundësuar ushtrimin e lirë të detyrave të saj, por nuk është ndaluar më tej në detaje konkrete.
“Pavarësia e Bankës së Shqipërisë, shpesh herë ka element që ndikojnë. Bankës së Shqipërisë i kërkohet llogari që janë jashtë tagrit të saj, ky është cenim i pavarësisë.
Këto dy vitet e fundit e kam ndjerë rëndë këtë gjë, por s’dua të hyjë në detaje. Për shkak të këtij presioni Banka e Shqipërisë nuk ka qenë e lirë për të ushtruar detyrat e saj, por s’dua të zgjatem”, tha Sejko./ Balkanweb