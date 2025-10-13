LEXO PA REKLAMA!

Guvernatori Gent Sejko jep alarmin: Pavarësia e Bankës së Shqipërisë është cenuar!

Lajmifundit / 13 Tetor 2025, 15:51
Aktualitet

Guvernatori Gent Sejko jep alarmin: Pavarësia e Bankës së

“Pavarësia e Bankës së Shqipërisë është cenuar”.

Kështu është shprehur guvernatori I Bankës së Shqipërisë Gent Sejko, në Komisionin e Ekonomisë, ku ka bërë një prezantim të raportit të detajuar vjetor të BSH.

Sejko theksoi se shpesh Bankës së Shqipërisë I është bërë presion që ka pamundësuar ushtrimin e lirë të detyrave të saj, por nuk është ndaluar më tej në detaje konkrete.

“Pavarësia e Bankës së Shqipërisë, shpesh herë ka element që ndikojnë. Bankës së Shqipërisë i kërkohet llogari që janë jashtë tagrit të saj, ky është cenim i pavarësisë.

Këto dy vitet e fundit e kam ndjerë rëndë këtë gjë, por s’dua të hyjë në detaje. Për shkak të këtij presioni Banka e Shqipërisë nuk ka qenë e lirë për të ushtruar detyrat e saj, por s’dua të zgjatem”, tha Sejko./ Balkanweb

