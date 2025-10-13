LEXO PA REKLAMA!

Si të mos qani kur qëroni qepë! Ja cila është mënyra më e mirë për t’i prerë sipas shkencëtarëve

Lajmifundit / 13 Tetor 2025, 15:28
Soft

Si të mos qani kur qëroni qepë! Ja cila është

Prerja e qepëve me një ritëm më të ngadaltë dhe me thika më të mprehta mund të zvogëlojë acarimin e syve, sipas gjetjeve të një studimi të ri nga fizikantët.

Një përvojë e njohur dhe e dhimbshme për kuzhinierët amatorë, të qarit gjatë prerjes së qepëve është rezultat i një reaksioni kimik në sy, raporton Independent .

Bëhet fjalë për një përbërës të lëngshëm, të paqëndrueshëm që gjendet në qepë “ko-propanethial-S-oksid”, i cili kur lirohet në ajër shkakton lotë.

Studimi i ri, i botuar në revistën PNAS , shqyrtoi faktorët që ndikojnë në vëllimin e lëngut të lëshuar në ajër gjatë prerjes së një qepe.

Thikë e mprehtë, ritëm i ngadaltë

Rezultatet treguan se çlirimi i lëngut varet drejtpërdrejt nga mprehtësia e thikës dhe shpejtësia e prerjes. Sa më e mprehtë të jetë thika dhe sa më e ngadaltë lëvizja, aq më pak lëng u çlirua nga qepa.

“Mbajini thikat e mprehta dhe pritini butësisht për të zvogëluar çlirimin e lëndës që shkakton lot në sy”, rekomandojnë autorët e studimit.

