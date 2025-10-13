VIDEO/ Ndalimi i qytetarëve me monopatina në Tiranë, reagon Florjan Binaj: Le të marshojnë betonieret
Lajmifundit / 13 Tetor 2025, 15:35
Politikë
Kandidati i pavarur për Bashkinë e Tiranës, Florjan Binaj ka reaguar me ironi pas vendimit për ndalimin e qarkullimit të qytetarëve me monopatina elektrike në Tiranë.
Përmes një videoje të publikuar në rrjete sociale, ai e ka quajtur masën absurde duke thënë se në vend që të ndalohen betonieret që “mbysin” rrugët dhe ajrin e kryeqytetit qeveria ndalon monopatinat.