VIDEO/ Ndalimi i qytetarëve me monopatina në Tiranë, reagon Florjan Binaj: Le të marshojnë betonieret

Lajmifundit / 13 Tetor 2025, 15:35
Politikë
 

VIDEO/ Ndalimi i qytetarëve me monopatina në Tiranë, reagon

Kandidati i pavarur për Bashkinë e Tiranës, Florjan Binaj ka reaguar me ironi pas vendimit për ndalimin e qarkullimit të qytetarëve me monopatina elektrike në Tiranë.

Përmes një videoje të publikuar në rrjete sociale, ai e ka quajtur masën absurde duke thënë se në vend që të ndalohen betonieret që “mbysin” rrugët dhe ajrin e kryeqytetit qeveria ndalon monopatinat.

