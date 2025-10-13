Nderohet me çmimin e Asamblesë Parlamentare të NATO-s për Gratë, Paqen dhe Sigurinë, Vjosa Osmani
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është vlerësuar sot me Çmimin e Asamblesë Parlamentare të NATO-s për “Gratë, Paqen dhe Sigurinë”.
Ky është një çmim prestigjioz që nderon lidershipin dhe rolin e grave që kanë kontribuar në forcimin e paqes, demokracisë dhe sigurisë në vendet e tyre dhe në arenën ndërkombëtare.
Gjatë ceremonisë së pranimit, Osmani e cilësoi këtë vlerësim si një nder të madh, duke theksuar se çmimi i dedikohet popullit të Kosovës, e veçanërisht grave që me guxim dhe sakrificë kanë qenë shtylla e lirisë dhe demokracisë së vendit.
“Ky është një çmim për të gjitha gratë e Kosovës, për ato që me dinjitet e dashuri ndërtuan paqen dhe besuan në lirinë tonë.
Demokracia jonë është forcuar falë përkushtimit të tyre të palëkundur”, deklaroi presidentja Osmani.