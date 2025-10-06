Dieta popullore për humbjen në peshë, e kritikuar në studimet e fundit!
Agjërimi me ndërprerje është bërë popullor si një metodë për humbje peshe dhe si njëstil jetese, por një studim i ri, publikuar në British Medical Journal, sugjeron se kjo dietë mund të mos jetë më efektive se metodat tradicionale të uljes së kalorive.
Ky studim meta-analizë, që shqyrtoi rezultatet e 99 studimeve klinike me mbi 6,500 të rritur, zbuloi se përfitimet e agjërimit ishin “të parëndësishme” krahasuar me dietat klasike.
Studimi ka krahasuar disa mënyra të agjërimit, përfshirë agjërimin 8-orësh, dietën 5:2 dhe agjërimin me ditë alternative. Nga të gjitha, vetëm agjërimi me ditë alternative tregoi një humbje mesatare prej 1.29 kg, por kjo shifër nuk arrin nivelin klinikisht të rëndësishëm prej 2 kg. Më tepër, nuk u vunë re përfitime të dukshme në nivelet e sheqerit në gjak ose kolesterolit “të mirë” (HDL). Disa forma të agjërimit, si agjërimi 16-orësh, madje çuan në një rritje të lehtë të kolesterolit total.
Këto rezultate hedhin dyshime mbi eficiencën e agjërimit me ndërprerje si një strategji të suksesshme për menaxhimin e peshës. Studiuesit sugjerojnë se dieta tradicionale që fokusohet në uljen e marrjes së kalorive mbetet një zgjedhje më e mirë për ata që dëshirojnë të humbasin peshë në mënyrë efektive dhe të qëndrueshme.
Kjo analizë sjell një vështrim të rëndësishëm mbi efektivitetin e agjërimit me ndërprerje dhe tregon se, pavarësisht preferencave të tij në rritje, është e rëndësishme të kthehemi te bazat e nutricionit siç janë ulja e kalorive dhe përmirësimi i cilësisë së dietës. I gjithë ky informacion është i rëndësishëm për individët që kërkojnë mënyra të shëndetshme për të humbur peshë dhe për të përmirësuar shëndetin e tyre të përgjithshëm.