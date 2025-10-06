Vrasja në Gjykatën e Apelit, policia ndalon punonjësin që ishte përgjegjës për skanerin e sigurisë
Policia ka ndaluar punonjësin e sigurisë së gjykatës së Apelit, i cili ishte përgjegjës për skanerin e sigurisë në hyrjen e institucionit.
Dyshime të forta u ngritën në lidhje me këtë aspekt të sigurisë, pasi autori Elvis Shkambi arriti të fusë një pistoletë në sallën e gjyqit, me të cilën vrau gjyqtarin Astrit Kalaja.
Përveç tij u plagosën edhe dy persona të tjerë që ishin palë në gjyq me autorin.