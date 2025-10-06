LEXO PA REKLAMA!

Vrasja në Gjykatën e Apelit, policia ndalon punonjësin që ishte përgjegjës për skanerin e sigurisë

Lajmifundit / 6 Tetor 2025, 18:11
Aktualitet

Vrasja në Gjykatën e Apelit, policia ndalon punonjësin që

Policia ka ndaluar punonjësin e sigurisë së gjykatës së Apelit, i cili ishte përgjegjës për skanerin e sigurisë në hyrjen e institucionit.

Dyshime të forta u ngritën në lidhje me këtë aspekt të sigurisë, pasi autori Elvis Shkambi arriti të fusë një pistoletë në sallën e gjyqit, me të cilën vrau gjyqtarin Astrit Kalaja.

Përveç tij u plagosën edhe dy persona të tjerë që ishin palë në gjyq me autorin.

