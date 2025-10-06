LEXO PA REKLAMA!

Juliana Nura ka filluar procesin për t’u bërë nënë përmes IVF!

Lajmifundit / 6 Tetor 2025, 18:03
Showbiz

Juliana Nura ka filluar procesin për t’u bërë

Juliana Nura, një nga fytyrat më të njohura të ekranit shqiptar dhe ish-miss, ka marrë një vendim të rëndësishëm për jetën e saj personale: ajo ka filluar trajtimet për t’u bërë nënë përmes procedurës ‘in vitro’.

Me një karakter të fortë dhe një shpirt të lirë, Juliana ka shprehur shpesh dëshirën e saj për të krijuar një familje dhe për të përjetuar amësinë, një ëndërr që tani duket se po e realizon.

Megjithëse ajo nuk ka ndarë shumë detaje në lidhje me procedurat në të cilat po angazhohet, lajmi është pritur me ngrohtësi dhe mbështetje nga ndjekësit e saj në rrjetet sociale.

Fansat e saj e kanë inkurajuar për guximin dhe sinqeritetin me të cilin po e bëjnë këtë zgjedhje, duke i dërguar urimet e tyre më të mira për këtë rrugëtim të rëndësishëm.

Juliana ka qenë gjithmonë një figurë e njohur në mediat shqiptare, jo vetëm për karrierën e saj si modele dhe aktore, por edhe për mënyrën si arrin të balancojë jetën profesionale me atë personale.

Ajo është përballur me sfidat e jetës me forcë dhe vendosmëri, duke shërbyer si inspirim për shumë të rinj që e ndjekin.

Duke u shfaqur si një personazh që ndan hapur përjetimet e saj, Juliana vazhdon të jetë një model për shumë, duke treguar se ndjekja e ëndrrave dhe shpallja e dëshirave personale është një hap i rëndësishëm në jetën e çdo individi.

