Juliana Nura ka filluar procesin për t’u bërë nënë përmes IVF!
Juliana Nura, një nga fytyrat më të njohura të ekranit shqiptar dhe ish-miss, ka marrë një vendim të rëndësishëm për jetën e saj personale: ajo ka filluar trajtimet për t’u bërë nënë përmes procedurës ‘in vitro’.
Me një karakter të fortë dhe një shpirt të lirë, Juliana ka shprehur shpesh dëshirën e saj për të krijuar një familje dhe për të përjetuar amësinë, një ëndërr që tani duket se po e realizon.
Megjithëse ajo nuk ka ndarë shumë detaje në lidhje me procedurat në të cilat po angazhohet, lajmi është pritur me ngrohtësi dhe mbështetje nga ndjekësit e saj në rrjetet sociale.
Fansat e saj e kanë inkurajuar për guximin dhe sinqeritetin me të cilin po e bëjnë këtë zgjedhje, duke i dërguar urimet e tyre më të mira për këtë rrugëtim të rëndësishëm.
Juliana ka qenë gjithmonë një figurë e njohur në mediat shqiptare, jo vetëm për karrierën e saj si modele dhe aktore, por edhe për mënyrën si arrin të balancojë jetën profesionale me atë personale.
Ajo është përballur me sfidat e jetës me forcë dhe vendosmëri, duke shërbyer si inspirim për shumë të rinj që e ndjekin.
Duke u shfaqur si një personazh që ndan hapur përjetimet e saj, Juliana vazhdon të jetë një model për shumë, duke treguar se ndjekja e ëndrrave dhe shpallja e dëshirave personale është një hap i rëndësishëm në jetën e çdo individi.