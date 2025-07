Astrologjia paralajmëron: Këto 4 shenja do përjetojnë kthesë të papritur

Retrograda e Neptunit në shenjën e Dashit shënon një fazë intensive reflektimi dhe rikalibrimi për shumë prej nesh, veçanërisht për katër shenja të zodiakut që do ndiejnë më fort ndikimin e këtij tranziti.

Nga 2 korriku deri më 7 dhjetor 2025, Neptuni – planeti i ëndrrave, iluzioneve dhe intuitës – do të ecë në prapavijë përmes shenjës së Dashit, duke na ftuar të përballemi me të vërtetat që zakonisht shmangim.

Më poshtë janë katër shenjat që pritet të preken më fort:

1. Dashi – Rilidhje me thelbin personal

Me Neptunin retrograd pikërisht në shenjën tuaj, ky është një nga momentet më introspektive të vitit për ju. Do ndjeni nevojën për të ngadalësuar, për të reflektuar thellë mbi qëllimet, motivimin dhe rrugëtimin tuaj të fundit.

Kjo periudhë sfidon impulsivitetin tuaj të natyrshëm dhe ju shtyn drejt veprimit më të vetëdijshëm. Intuita do të rritet, ndërsa ndjeshmëria ndaj vetes dhe të tjerëve do thellohet. Ky është momenti për të ndalur dhe pyetur veten: “A jam ende në përputhje me atë që dua vërtet?”

2. Shigjetari – Rishikim i besimeve dhe qëllimeve

Për ju, kjo është një periudhë ku idealizmi i zakonshëm kalon në sitë. Retrograda e Neptunit kërkon të rishikoni ku buron entuziazmi juaj – a vjen nga dëshira për zhvillim të vërtetë, apo nga një iluzion që nuk ju shërben më?

Do ndiheni të thirrur për të bërë korrigjime të brendshme, për të gjetur një lidhje më të sinqertë me besimet tuaja personale. Kjo mund të sjellë qartësi në vendime që lidhen me karrierën, studimet apo zgjedhjet shpirtërore.

3. Akrepi – Transformim përmes tensionit të brendshëm

Për Akrepin, kjo retrogradë është si një pasqyrë emocionale. Ndjenjat që keni shtypur dalin në sipërfaqe dhe kërkojnë përballje. Mund të përjetoni tension të brendshëm, konfuzion apo dyshime, por këto janë pikërisht pikat e nisjes për një rritje të fuqishme.

Neptuni ju ndihmon të kuptoni cilat beteja ia vlejnë, dhe cilat janë konsumim i kotë. Do ndiheni gati për të mbyllur kapituj emocionalë dhe për të lënë pas lidhje ose dinamika që nuk ju ushqejnë më shpirtërisht.

4. Ujori – Liri apo ndikim i jashtëm?

Ujorët njihen për pavarësinë e tyre, por Neptuni retrograd mund të vërë në pikëpyetje nëse vendimet tuaja burojnë vërtet nga ju, apo janë të diktuara nga ndikimet sociale.

Kjo periudhë do të ndihmojë në sqarimin e kësaj dileme. Ju ftoheni të reflektoni mbi kufijtë mes “unë” dhe “ne”, si dhe të përforconi ndjenjën tuaj të individualitetit. Mos u çudisni nëse ndjeni nevojën për të hequr dorë nga angazhime që nuk përfaqësojnë më vizionin tuaj personal