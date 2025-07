Blero shfaqet me një femër misterioze në Prishtinë – një tjetër romancë në horizont?

Këngëtari i njohur shqiptar, Blero Muharremi, është kapur nga kamerat së fundmi në një nga lokalet e Prishtinës në shoqërinë e një vajze misterioze, duke ndezur sërish thashethemet për një lidhje të re dashurie.

Sipas burimeve të emisionit “Prive”, dyshja janë parë mjaft të afërt me njëri-tjetrin, me qëndrime dhe gjuhë trupi që lënë të kuptohet se mes tyre mund të ketë më shumë sesa një miqësi e zakonshme. Megjithatë, deri tani, asgjë nuk është konfirmuar nga artisti.

Ky takim vjen pak javë pas ndarjes së Bleros nga lidhja e tij e fundit, e cila u raportua se kishte nisur me një vajzë nga Peja, që jetonte në Oslo. Edhe pse në fillim gjithçka dukej premtuese, me urime romantike për Shën Valentin dhe ditëlindjen e saj, si dhe me një bashkëjetesë të përfolur, marrëdhënia e tyre përfundoi papritur.

Dyshja nuk ndjekin më njëri-tjetrin në rrjetet sociale, dhe vajza ndau së fundmi një mesazh thumbues në InstaStory:

“Veç një gjë e kam mësuar në jetë: ruaju prej atyre që të thonë gjithë kohën të dua. S’ke nevojë me i thanë të dua njeriut, veç me vepra e tregon e je në rregull.”

Nga ana tjetër, Blero ka zgjedhur të qëndrojë në heshtje, pa bërë ndonjë reagim publik lidhur me këtë ndarje. Edhe më parë, ai ka qenë shumë i kujdesshëm për të mos ekspozuar fytyrën e plotë të partneres në rrjetet sociale, por nuk ka munguar në dedikime të veçanta.

A është vajza misterioze një lidhje e re, apo thjesht një mike e afërt? Kjo mbetet për t’u parë. Por një gjë është e sigurt, jeta personale e Bleros vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes publike dhe mediatike.