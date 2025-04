Takimi pas dy vitesh me Eglin, zbulohet arsyeja e vërtetë e hyrjes së Olsit në Big Brother VIP!

Olsi Bylyku surprizoi publikun dhe banorët e “Big Brother VIP Albania 4” me një hyrje të papritur gjatë spektaklit të së martës.

Ai hyri për të takuar ish-partneren e tij, Egli Tako, pas më shumë se dy vitesh ndarje. Takimi u prezantua si një gjest mirënjohjeje dhe respekti, për të treguar se ndjenjat e bukura dhe kujtimet e së kaluarës mund të ruhen edhe pasi një marrëdhënie përfundon.

Por sipas burimeve të ndryshme në rrjet, veçanërisht nga “Lajmi.net”, kjo nuk ka qenë arsyeja e vetme apo më e rëndësishmja për hyrjen e Olsit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri.

Sipas raportimeve, Olsi Bylyku është paditur nga Top Channel për dëmtim imazhi dhe shkelje kontrate. Shuma e padisë? Plot 100 mijë euro. Thuhet se Olsi, për të shmangur këtë përballje të kushtueshme ligjore, është futur në një marrëveshje me Top Channel: nëse pranonte të rikthehej në BBV dhe të merrte pjesë si “surprizë”, televizioni do të tërhiqej nga padia ose do t’i falte gjobën.

Spekulimet janë shtuar edhe më shumë pas faktit që Olsi publikoi një këngë me tone kritike një lloj “diss-i”, ndaj produksionit, menjëherë pas marrjes së njoftimit për padi. Kjo këngë u pa si shenjë e tensionit të thellë mes tij dhe Top Channel, duke bërë që rikthimi i tij në BBV të shihet si i dyshimtë dhe aspak sentimental. Ndonëse momenti me Eglin u shfaq si emocional dhe i ndjerë, një pjesë e publikut e shikon tani me sy tjetër.

A ishte një takim realisht i sinqertë mes dy ish-partnerësh, apo një lëvizje e mirëkalkuluar për të larë hesapet me televizionin që dikur e promovoi dhe më pas e hodhi në gjyq?

Megjithatë, ajo që është e qartë është se çdo hyrje në “Big Brother VIP” ka gjithmonë më shumë se një dimension dhe këtë herë, duket se drama nuk ka ndodhur vetëm brenda në shtëpi.