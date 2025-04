“Është personazh shumë pozitiv, edhe mund t’a puth…”/ Foton e cilit ish-banor të BBV 3 grisi Heidi?!

Heidi Baci ka qenë së fundmi e ftuar në rubrikën “Mos i bjer me Top” në emisionin “E Diell”, në Top Channel. Ajo foli për eksperiencën e saj si moderatore e “Fan Club Big Brother VIP 4”.

“Jam shumë e lumtur se mbaruam Fan Club me sukses, feedback shumë i mirë, një publik fantastik. Jam vërtetë shumë e kënaqur”, tha ish-banorja e edicionit të tretë të “Big Brother VIP”.

Heidi u shpreh se ky rrugëtimin i ri për të ka patur sfidat e veta, por ka patur afër njerëz që e kanë mbështetur shumë.

“Jam krenare me veten time, kam dhënë maksimumin”, tha Baci.

Më pas në një moment gjatë intervistës, Ronaldo Sharka e vendosi atë përballë disa fotografive të disa prej ish-banorëve të BBV 3 dhe jo vetëm. Heidi do zgjidhte nëse do e griste, do e puthte apo injoronte personazhin në foto.

Kur Ronaldo i tregoi foton e Egla Cenos ajo tha e ‘injoroj’. Të njëjtën gjë bëri edhe me foton e Meriton Mjekiqit.