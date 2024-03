Video/Për të mos u humbur, Elsa Lila bën xhiro me gomar: Këtej zemra, jo tek lopa!

Atmosfera në “Ferma VIP” është bërë edhe më argëtuese. Elsa Lila me ndihmën e Valerit vendosi që të bëjë xhiro me gomar.

Ka pasur të qeshura pafund mes fermerëve gjatë këtij momenti. Nga ana tjetër, Elsaa nuk shfaqi aspak frikë.

Elsa është shprehur që ajo dëshiron të jetojë në fshat dhe nuk dëshiron të ketë asnjë veturë por një gomar që të shkojë dhe të bëjë pazar, pasi është kafsha e saj e preferuar.

“E shikon ysh, ysh se mos na pengohen me litarin. E shikon, e kanë me komandë. Këtej zemra, se mos na ngatërrohesh me lopën. Jo tek lopa! Më pëlqejnë shumë gomerët.

Kur të banoj në fshat nuk dua makinë dhe veturë. Dua një gomar që të iki të bëj pazarin në fshat.”