Ofertë e Kryeministrisë: A është Erjola Doçi fytyra e re e “Diella”
Në një episod të fundit të emisionit “Ndryshe”, aktorët e njohur të spektaklit “Portokalli” si Albana Perhati, Kejdi Gishto, Juxhin Plovishti dhe Erdit Asllanaj ndanë momente emocionuese dhe plot humor me publikun. Në këtë rast, ata njoftuan detaje për sezonin e ri të programit, duke e pasuruar atmosferën me rubrikën e njohur “Telefonata Kurth.”
Gjatë këtij segmenti, moderatorja Erjola Doçi u bë “viktima” e telefonatës, ku Albana Perhati, duke pretenduar se ishte zyrtare e Kryeministrisë, i propozoi asaj të bëhej imazhi i një ministreje virtuale, e quajtur “Diella”. Postimi humoristik që Albana i bëri Erjolës ishte një shfaqje dinjitoze e skenës, duke thënë se kryeministri kishte kërkuar “një risi, nga veriu”.
Reagimi i Erjolës ishte i papritur dhe emocionues, duke thënë se do ta pranonte ofertën vetëm nëse vetë kryeministri do ta kontaktonte. Në ato momente, Kejdi Gishto, me imitimin e tij të njohur të Edi Ramës, hyri në skenë dhe e ktheu situatën në një atmosferë komike, duke shkaktuar shumë të qeshura në studio.
Të pranishëm ishin edhe të tjerë, përfshirë Rike Roçi, e cila menjëherë kuptoi që situata nuk kishte të bënte me kryeministrin e vërtetë, por ishin vetëm përpjekjet humoristike të Kejdit. Kjo telefonatë përfundoi me shumë humor, duke krijuar një atmosferë pozitive dhe duke bërë që ndjekësit të presin me padurim risitë e sezonit të ri të “Portokalli”.
Ky episod i “Ndryshe” e dëshmon edhe një herë se sa e rëndësishme është komedia e mirë dhe argëtimi për publikun, duke nxitur prirjen për të shijuar më shumë momente të tilla në të ardhmen. Rreth “Portokalli”, gjithmonë ka një atmosferë të hapur dhe të gëzueshme, që ben pjesë në traditën e humorit shqiptar.