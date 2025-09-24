Itali/ Shqiptari kapet "mat" duke vjedhur alkool, përleshet me punonjësit e supermarketit
Një shtetas shqiptar 37-vjeçar është arrestuar nga policia italiane në një supermarket Coop në rrugën Quarenghi, Milano, me akuzën e vjedhjes së kryer me dhunë.
Sipas mediave italiane, ngjarja rreth orës 20:00 të së martës, burri ka marrë disa shishe alkooli nga raftet dhe ka tentuar të kalojë nëpër arkë pa paguar. Kur u ndalua nga punonjësit e supermarketit, ai dyshohet se i ka kërcënuar, duke shkaktuar një përplasje fizike, gjatë së cilës një prej punonjësve ka pësuar një dëmtim të lehtë në dorë.
Ndërhyrja e policisë Menjëherë është thirrur numri emergjent 112 dhe policia ka mbërritur në vendngjarje, duke arrestuar 37-vjeçarin. Ai është shoqëruar në burgun San Vittore, ndërsa punonjësi i dëmtuar nuk ka pasur nevojë për ndihmë mjekësore të specializuar.
Ngjarja ka shkaktuar reagime në komunitet, duke rikthyer vëmendjen te siguria në ambientet tregtare dhe roli i shërbimeve të sigurisë në parandalimin e incidenteve të tilla.