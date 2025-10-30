“Nuk kam bërë asgjë për 20 vite burg”, Elsa Lila rrëfen tmerrin e arrestimit në Itali
Në një intervistë për Grida Duma Podcast, këngëtarja Elsa Lila ka treguar për herë të parë për përjetimin e arrestimit të saj në Itali dhe dilemat që përjetoi.
“Ke një akuzë prej 20 vjetësh ose më shumë dhe gjëja e parë që mendova ishte: çfarë mund të kem bërë unë për ta merituar këtë? Ndoshta ndonjë gjobë të makinës, por sigurisht jo 20 vite,” rrëfeu Elsa, duke përshkruar momentin kur u ndalua nga karabinierët.
Ajo shtoi se përballë prangave u ndje e shtangur, duke reflektuar mbi gabimet e saj: “Të gjithë kemi anë të errëta dhe të ndriçuara. Edhe unë nuk kam qenë gjithmonë e përsosur, por kurrsesi për të merituar burg.”
Këngëtarja tregoi gjithashtu për një nga momentet më të vështira të jetës së saj: lajmin për vrasjen e nënës në vitin 1997, vetëm pesë muaj pasi ishte larguar nga Shqipëria me helikopterin e ambasadës italiane. “Italia ishte burgu im i parë. Nuk më lejuan të kthehesha për ta parë nënën. Kur u ktheva në tetor, e pashë vetëm një gur,” tha ajo.
Edhe pas shumë vitesh, humbja e nënës mbetet e papërballueshme për të. “E mendoj sikur është diku, në një kontinent tjetër, dhe po jeton jetën e saj,” shprehet Elsa.