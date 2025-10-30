LEXO PA REKLAMA!

Arabia Saudite ka prezantuar ndryshime të reja në rregulloret e vizave të Umrës

Lajmifundit / 30 Tetor 2025, 19:10
Bota

Arabia Saudite ka prezantuar ndryshime të reja në rregulloret e vizave

Ministria e Haxhit dhe Umrës e Arabisë Saudite ka prezantuar ndryshime të reja në rregulloret e vizave të Umrës. Sipas ndryshimeve, vizat e Umrës do të anulohen automatikisht 30 ditë pas lëshimit nëse pelegrini nuk ka hyrë në Arabinë Saudite brenda asaj periudhe, thonë burimet për Al Arabiya. Sipas të njëjtave burime, politika e re do të hyjë në fuqi javën e ardhshme.

Vlefshmëria e vizës para hyrjes është reduktuar nga tre muaj në një muaj nga data e lëshimit, shkruajnë mediat e huaja. Megjithatë, nuk do të ketë ndryshim në kohëzgjatjen e lejuar të qëndrimit pasi pelegrini të mbërrijë në Arabinë Saudite – do të mbetet tre muaj, konfirmuan burimet.

Duke komentuar vendimin, Ahmed Bajaeifer, këshilltar i Komitetit Kombëtar për Umrën dhe Vizitat, i tha Al Arabiya se masa vjen si pjesë e përgatitjeve të ministrisë për një rritje të ndjeshme të numrit të pelegrinëve të Umrës.

Rritja pritet pas fundit të verës dhe rënies së temperaturave në Mekë dhe Medinë. Qëllimi është që autoritetet të menaxhojnë më mirë turmat dhe të parandalojnë mbipopullimin në dy qytetet e shenjta.

Më shumë se 4 milionë viza për Umrah u janë lëshuar pelegrinëve ndërkombëtarë që nga fillimi i sezonit të ri të Umrah në fillim të qershorit, sipas Al Arabiya. Krahasuar me sezonet e mëparshme, sezoni i Umrah i këtij viti po arrin një numër rekord pelegrinësh ndërkombëtarë brenda vetëm pesë muajve nga fillimi i tij.

 

 

