“Mos guxoni të na sulmoni”/ Gjenerali gjerman: Po i dërgojmë Rusisë një sinjal të qartë
Gjermania është e aftë të udhëheqë trupat e NATO-s “në vendin e duhur” në krahun lindor nëse është e nevojshme dhe Rusia nuk duhet të guxojë të sulmojë. Kështu ka bërë me dije një zyrtar i lartë ushtarak në Berlin.
Gjeneral-lejtnant Alexander Sollfrank, kreu i komandës së operacioneve të përbashkëta të ushtrisë gjermane në Berlin, i tha Reuters se mbrojtja nuk mund t’i “delegohet” vetëm forcave të armatosura. Ishte thelbësore të kishim një shoqëri që ishte mjaft elastike dhe e fuqishme për të kapërcyer vështirësitë. “Kjo është një pjesë e rëndësishme e parandalimit”, tha Sollfrank.
“Plani i Operacionit Gjermania është, nga njëra anë, një plan që mund ta aktivizojmë nesër nëse është e nevojshme. Kjo është shumë e rëndësishme të dihet. Së dyti, është shumë e rëndësishme të kuptohet se Plani i Operacionit Gjermania është aty për të siguruar që ne të mund të lëvizim trupat e NATO-s, trupat ndërkombëtare, përmes Gjermanisë sa më shpejt, sa më efikasisht dhe sa më rregullisht të jetë e mundur në vendndodhjen e duhur në krahun lindor, në mënyrë që të mund t’i dërgojmë një sinjal tjetër Rusisë. Kini kujdes, mos guxoni të na sulmoni, ne jemi të përgatitur”, tha gjenerali Alexander Sollfrank.
Gjenerali gjerman përmendi shembullin e Ukrainës për ruajtjen e funksioneve shtetërore gjatë kohës së luftës, ku shkollat mbetën të hapura, furrat e bukës vazhduan operacionet dhe industritë vazhduan pavarësisht kërcënimeve. Gjenerali u bëri jehonë thirrjeve të ngjashme nga zyrtarë të lartë ushtarakë të NATO-s, të cilët i nxitën aktorët publikë dhe privatë të përgatiteshin për një epokë në të cilën çdo gjë mund të ndodhte në çdo kohë, përfshirë edhe luftimin e një lufte.
“Pra, për të kuptuar konceptin e mbrojtjes, është shumë e rëndësishme të kuptohet se mbrojtja nuk mund t’u delegohet forcave të armatosura. Nëse forcat e armatosura e bëjnë këtë, nuk kam nevojë të shqetësohem për këtë, ato do të kujdesen për të. Sigurisht, kjo nuk funksionon. Në vend të kësaj, është shumë e rëndësishme që të kemi një shoqëri që është elastike, që është e fuqishme dhe që mund të përballojë vështirësitë. Kjo gjithashtu ka një efekt të jashtëzakonshëm parandalues. Kur e shoh Ukrainën, Ukraina po funksionon si shtet, edhe pse i është nënshtruar sulmeve masive për tre vjet e gjysmë.”
Në sfondin e një debati të vazhdueshëm në Gjermani se si të arrihen numra më të lartë të rekrutëve për forcat e armatosura Bundeswehr, Sollfrank tha: “Ne kemi nevojë për shumë më tepër, dhe mendoj se shërbimi ushtarak është një pjesë shumë e rëndësishme e kësaj.”
Një shërbim ushtarak i detyrueshëm për burrat, i cili mund të zëvendësohej nga shërbimi civil për ata që nuk donin të bashkoheshin me ushtrinë, u ndalua në Gjermani në vitin 2011. Ushtritë evropiane kanë rritur përgatitjet për një konflikt të mundshëm me Moskën pas luftës së Rusisë kundër Ukrainës, mes paralajmërimeve nga NATO se Rusia mund të jetë e aftë të kryejë një sulm në shkallë të gjerë në territorin aleat që nga viti 2029.