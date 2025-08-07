Një personazh me famë ndërkombëtare, njihuni me banorin e mundshëm të “Big Brother VIP” për këtë sezon
Sezoni i katërt i “Big Brother VIP Kosova” po ngjall gjithnjë e më shumë kureshtje, dhe një takim i pazakontë i zhvilluar sot në Prishtinë ka ndezur spekulimet për një emër me peshë ndërkombëtare që mund t’i bashkohet spektaklit.
Në qendër të vëmendjes ka qenë stilisti Valdrin Sahiti, i cili është parë në një takim me moderatorin dhe autorin e BBVK, Alaudin Hamiti, si dhe producenten Olsa Muhameti.
Për çfarë bëhej fjala? Spekulimet janë të shumta – a do të jetë Sahiti një prej banorëve VIP të sezonit të ri? Apo do të ketë një rol tjetër në format, si opinionist apo ndoshta pjesë e një elementi të ri surprizë që do prezantohet për herë të parë?
Për momentin, asgjë nuk është konfirmuar zyrtarisht, por burime nga afër produksionit thonë se përgatitjet kanë hyrë në një fazë intensive, dhe emrat surprizë nuk do të mungojnë.
Spektakli, që vazhdon të jetë më i ndjekuri në tregun shqiptar, premton një sezon me ndryshime, lojë të fortë dhe figurë të re publike që pritet të sjellin dinamika të reja.
Për më shumë… mbetet të pritet.