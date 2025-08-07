LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Biznesmeni turk zhduket në det gjatë udhëtimit me jaht/ Aktorja e njohur turke lutet: Le të ndodhë një mrekulli

Lajmifundit / 7 Gusht 2025, 09:40
Bota

Biznesmeni turk zhduket në det gjatë udhëtimit me jaht/ Aktorja e

Vijojnë pa rezultat operacionet e kërkim-shpëtimit për Halit Yukay, një biznesmen i njohur turk, 43 vjeç, i cili rezulton i zhdukur prej disa ditësh në ujërat e Egjeut. Yukay ishte nisur me një jaht luksoz nga qyteti bregdetar Yalova, me destinacion Bozcaada, por nuk mbërriti kurrë në vendin e planifikuar.

Autoritetet detare kanë gjetur jahtin të dëmtuar dhe të gjysmë fundosur, por deri tani nuk është zbuluar asnjë gjurmë e vetë biznesmenit. Kërkimet janë intensifikuar, por situata mbetet e pasigurt.

Ngjarja ka shkaktuar shqetësim në opinionin publik dhe botën e showbizit në Turqi. Aktorja e njohur Seda Bakan ka reaguar me një mesazh prekës në rrjetet sociale, duke shpërndarë një foto me Yukay dhe bashkëshortin e saj:

“Ju lutem, le të ndodhë një mrekulli,” – shkroi aktorja, duke iu lutur ndjekësve që të përhapin informacionin dhe të shprehin mbështetje për gjetjen e tij.

Yukay është një figurë e njohur në rrethet e biznesit turk, me lidhje të forta me botën e artit dhe të famshmëve. Për momentin, hetimet dhe kërkimet janë ende në zhvillim.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion