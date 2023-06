Ndodh live në emision, moderatori shqiptar rrëzohet nga kali

Tashmë kanë nisur emisionet verore e një prej tyre është edhe “Pushime On Top”.

Ky emisioni nis sot sezonin e ri, por moderatori Eni Shehu u përball me vështirësinë e parë. Teksa xhironte bashkë me Lei Krajën në zonën e Shelegurit, Eni u përfshi në një incident. Ai po vraponte me kalë dhe në një moment ky i fundit është trembur nga droni, ka devijuar dhe Eni nuk ka mundur ta kontrollojë.

Fatmirësisht nuk ka pasur dëmtime të rënda, duke shmangur një ngjarje të rëndë. Momenti kur Eni rrëzohet është kapur edhe nga kamerat.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ja video më poshtë:(Shiko këtu)