Këto shenja të Horoskopit janë miqtë më të mirë

Po, po, duke qenë se kemi thyer barrierën e logjikës dhe racionalitetit për ata që duhet të argëtohen në varësi të shenjës suaj të horoskopit, do të shkojmë në shtigje më të thella.



Dmth, edhe nëse keni një problem dhe keni tre miq, për shembull një Dash, një Binjak dhe një Gaforre, kujt duhet t’i drejtoheni?

Dashi & Luani

Shikoni, a ka mendim më të mirë se Dashi dhe Luani? Sigurisht që jo, pasi këta të dy kanë të njëjtin mendim.

Tani sigurisht, ajo që do të dëgjoni është se keni të bëni me çështje të kota, si për shembull “Mirë, nëse do të isha në pozicionin tuaj, do të kisha bërë gjithçka ndryshe. Të paktën ata do të jenë aty dhe do t’ju dëgjojnë!” Ata do të thonë frazën e tyre të preferuar “Të thashë ashtu”, por gjithashtu do t’ju mbajnë pranë.

Gaforrja dhe Peshqit

Zbuloni tani për të parë se çfarë ndodh. Këto dy shenja janë dëgjues shumë të mirë. Kështu që mund të filloni të ndani një problem në punë dhe një keqkuptim që është bërë, por jo nuk është vetëm kaq!

Do të dëgjoni këshilla, kanë ndjeshmëri të fortë dhe problemi juaj do të bëhet i tyre.

Edhe ata mund të humbasin gjumin, disponimin dhe ndoshta arsyen e tyre deri në atë pikë sa ju do ta keni kapërcyer problemin për 3 orë, ndërsa ata për tre vjet.

Virgjëresha & Bricjapi

Si shenja organizimi dhe qëllimi, ata do të bëjnë një plan me të gjithë komponentët e problemit specifik, me foto, thënie e kështu me radhë ( Ata kanë një mur bosh posaçërisht për diçka të tillë).

Sigurisht, do të dëgjoni gjëra që as nuk keni kërkuar t’i dëgjoni, por është detyrë e tyre t’ju thonë. Por do të dëgjoni gjithashtu një kritikë (në mendjen e tyre ka kuptim po) për temën tuaj, e cila do të vlerësohet sipas interpretimeve të heronjve tuaj, komplotit dhe surprizave.

Çështja është se ata do ta thonë bukur, por aspak të fokusuar në problemin tuaj.

Binjakët, Akrepi dhe Demi

Shikoni si i solli jeta dhe bashkoi ajrin, ujin dhe tokën, ne nuk jemi asgjë për ju. Çështja është se këto shenja u bashkuan për shumë arsye. Para së gjithash? Uroj që problemi juaj të mos jetë për të luftuar me ta, sepse çdo gjë që ka ndodhur do të dalë prej saj.

Çështja është se ky është rasti edhe kur ndani çështje që nuk i shqetësojnë ata. Çfarë dua të them; Ata do të marrin stilin e një hetuesi, do t’ju bëjnë shumë të lehtë të ndiheni të penduar për përqindjet e gabimeve që keni në historinë tuaj dhe sigurisht që do t’ju çojnë në kufijtë tuaj, pasi ironia është miku i tyre më i mirë.

Megjithatë! Dallimi kryesor është se Binjakët do t’ju dëgjojnë për aq kohë sa ju flisni. Nga ana tjetër, Akrepi dhe Demi do të pretendojnë se ju dëgjojnë dhe pasi t’ju ndërpresin do të luani kartën e tyre të preferuar të mbretëreshës së dramës duke thënë “A është ky një problem? Unë do t’ju them se cili është problemi!”.

Shigjetari & Ujori

Ka shumë mundësi të flasësh, të dëgjosh një fjalë nga ajo që ke thënë dhe kaq ishte. Ata nuk kujdesen për asgjë tjetër, në mendjet e tyre luhen skenarë shumë më të mirë se problemet tuaja të vogla. Por le të themi të vërtetën tonë!

Nëse ata kujdesen për ju dhe me të vërtetë vazhdojnë dhe ju dëgjojnë, ata do t’ju bëjnë vetëm mirë. Nuk e di nëse do t’ju ndihmojnë vërtet, por patjetër do t’ju krijojnë humorin.

Shigjetari do të fillojë ta bëjë ‘kllounin’ me shumë sukses dhe Ujori do t’ju hedhë 5-6 fjalë nga citimet në Instagram për jetën, ndërsa do të pyesë edhe sa bën një udhëtim në Mars tani që është në modë.