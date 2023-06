Përflitet për lidhjen me Adrola Dushin, Capital T tregon si i ka punët me çështjet e zemrës: Nuk kam dashur…

Capital T është një nga artistët më të dashur për publikun shqiptar. Prej kohësh ai është përfolur në media për lidhjen e dashurisë me modelen Adrola Dushin, mirëpo asnjëri prej tyre nuk e ka konfirmuar. Për jetën private dhe për karrierën, ai ka folur sot në emisionin “Pushime On Top”.

Reperi ka ndarë me fansat disa nga planet më të afërta sa i përket karrierës, ku ka paralajmëruar një koncert me përmasa madhështore, si dhe një album të ri. Ai nuk tregoi më shumë detaje, duke mos zbuluar as emrin.

”Për momentin, po e mbaj sekret emrin, por di të them që do të jetë shumë i goditur, ‘dhurata’ ime për këtë sezon veror…”

I pyetur për jetën private, ai tha se është rehat e se do të vazhdojë kështu.

“Jam rehat, i stabilizuar… Dua të vazhdojë kështu, të mos ndryshojë…”