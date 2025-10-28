LEXO PA REKLAMA!

FOTO/ Ky është kuzhinieri që u vra nga picieri në Tiranë, kolegu e goditi 3 herë me thikë

Lajmifundit / 28 Tetor 2025, 19:01
FOTO/ Ky është kuzhinieri që u vra nga picieri në

Personi në foton e mëposhtme është 34-vjeçari Indrit Ismailllari, i cili u vra me thikë pasditen e sotme në Tiranë nga kolegu i tij, Filip Shehu, 41 vjeç.


Ngjarja ndodhi rreth orës 15:30 në lokalin “City Lounge” në zonën e Komunës së Parisit, ku viktima punonte si kuzhinier, ndërsa autori si picier. Pas një debati për motive të dobëta, 41-vjeçari e ka goditur Ismaillarin tre herë me thikë.

34-vjeçari u dërgua me urgjencë në spital, por nuk arriti dot t’u mbijetonte plagëve të marra dhe ndërroi jetë.

Raportohet se sherret mes picierit dhe kuzhinierit ishin të vazhdueshme, ndërsa 41-vjeçari pretendonte se viktima e bullizonte.

FOTO/ Ky është kuzhinieri që u vra nga picieri në

