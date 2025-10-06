Madonna rikthehet në publik pas sëmundjes, shfaqet në “Stamford Bridge” me partnerin 29-vjeçar për të ndjekur Chelsean
Mbretëresha e Popit, Madonna, ka bërë një dalje të rrallë publike duke vizituar stadiumin “Stamford Bridge” në Londër për të parë ndeshjen Chelsea–Liverpool.
Në moshën 67-vjeçare, ajo zgjodhi një paraqitje më të thjeshtë, duke u veshur me një pallto të zezë dimërore, duke lënë pas stilin e saj të zakonshëm glamuroz.
Madonnan e shoqëronte partneri i saj 29-vjeçar, Akeem Morris, dhe të dy u panë duke mbështetur ekipin londinez, i cili doli fitues me rezultatin 2-1.
Ky ishte një moment i veçantë pas një periudhe të vështirë për këngëtaren, e cila kishte kaluar një infeksion bakterial kërcënues për jetën që e detyroi të kalonte katër ditë në kujdes intensiv.
Ajo tregoi se mendimi i saj i parë pas zgjedhjes në spital ishte për fëmijët e saj, duke shprehur shqetësimin se nuk donte të zhgënjente ata që e mbështesnin.
Madonna dhe Akeem janë parë edhe më parë në takime të Chelsea, dhe lidhja e tyre u bë publike në korrik 2024 pasi nisën një romancë që kishte filluar dy vite më parë.
Të dy janë njohur gjatë një seti fotografik për revistën Paper, dhe tani duket se po shijojnë një kohë të bukur së bashku.
Kjo dalje publike dëshmon se edhe megjithë sfidat shëndetësore, Madonna ka zgjidhur të rikthehet në jetën publike, duke treguar se e rëndësishme është mbështetje dhe të jesh aktiv në aktivitetet që do të sjellin gëzim.
Me një histori të pasur dhe një ndikim të madh në muzikë dhe kulturë, Madonna vazhdon të jetë një figurë frymëzuese, duke treguar forcën e saj përmes natyrës dhe zgjedhjeve në jetë.
Prania e saj në stadium ishte një simbol i shpresës dhe vazhdimësisë, një reflektim i qëndrueshmërisë që e karakterizon atë si artiste dhe si person.