"Gerta nuk ka nevojë për zhurmë..."/ Olta Gixhari reagon pasi motra e saj humbi përballjen përballë Rozana Radit, ja çfarë thotë!

Ish-banorja e Big Brother VIP Albania 2, Olta Gixhari, ka komentuar situatat e fundit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri.

Ajo ka diskutuar për pjesën e finales ku në një ballafaqim mes Gerta Gixharit dhe Rozana Radit, shkoi kjo e fundit. E njëjta diskutoi një fenomen që po ndodh në rrjete sociale, në rastin kur humb apo fiton një person.

"Kam vënë re një fenomen të çuditshëm të rinia shqiptare, pse them te rinia shqiptare sepse më së shumti ky lloj fenomeni ka filluar të ndodh në rrjete sociale, kjo e bërtitur kjo revoltë e rinisë shqiptare sepse ata që komentojnë janë shumë të rinj në moshë. Si ka mundësi që nuk jemi dakord me një fitues, më bën shumë çudi në çdo garë gjithmonë ai që fiton është i keqi dhe ai që humb është i miri, patjetër që po i referohem Big Brother.

Gara Rozana, Gerta humbet. Gerta, të gjithë bëhen me Gertën si kurrë më parë jam shumë e lumtur për këtë, Gerta nuk ka nevojë për zhurmë Instagrami ka nevojë për vota. Dhe votimet tregonin një gjë tjetër. Pra kjo zhurma në Instagram nuk përkthehet në vota dhe më vjen shumë keq për këtë dhe mund të iu numëroj disa raste të tjera krejt të kundërta.

Ishte Egli në shtëpi nuk e duam nxirreni jashtë doli Egli u çuan e gjithë Shqipëria duam Eglin, ktheni Eglin nuk ka kuptim loja pa Eglin, u fut Egli pse u fut nuk e donim. Del në kokë me kokë me Laertin dul Laerti, nuk donim ta fitonte Laerti duam Eglin sepse bëhemi me atë që humbet është i çuditshëm ky fenomen, ju lutem votoni. Vendosni cilin doni në finale dhe ai që fiton mos e merrni inat. Pra rëndësi ka të shkosh në finale i duartrokitur, i dëshiruar nga publiku, i respektuar nga publiku. Të shtunën Gerta do të shkojë në finale dhe kjo është e sigurt.

Votoni Gertën sepse e meriton të shkoj në finale dua që të ma duani motrën edhe kur të fitoj, jo vetëm kur të humbas. Dua që ta doni dhe ta respektoni për atë që është ajo për mënyrën se si ka luajtur. Vota është shumë e rëndësishme”, shprehet Olta.