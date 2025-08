Fansi tejkalon limitet në Sunny Hill, i hedh bluzën në fytyrë Dua Lipës për t’a firmosur, ja reagimi i saj

Në një skenë që po qarkullon me shpejtësi në rrjetet sociale, Dua Lipa është përballur me një moment të pakëndshëm në “Sunny Hill Festival”. Teksa ndodhej në zonën VIP duke përshëndetur fansat, ajo pranoi të firmoste vetëm një bluzë – një kufi që e bëri të qartë me gjeste dhe qëndrim.

Por një person në turmë nuk e respektoi këtë vendim dhe i hodhi një tjetër bluzë nga poshtë, e cila përfundoi drejtpërdrejt në fytyrën e saj. Reagimi i Duas ishte i menjëhershëm: ajo e ktheu bluzën mbrapsht, pa e firmosur dhe pa asnjë kompromis.

Ky veprim i saj është pritur me shumë mbështetje në TikTok dhe rrjetet sociale, ku ndjekësit e kanë lavdëruar për vendosmërinë dhe respektin ndaj vetes. “Respekti bëhet me respekt”, “As nuk e pyeti fare”, “Ashtu duhej të bënte. Lërini njerëzit rehat”, janë disa nga komentet që dominojnë në video.

Ky episod tregon edhe njëherë se, përveçse një yll botëror, Dua Lipa është një person që nuk lejon të shkelet kufiri personal – as në skenë, as jashtë saj.