Berisha: Veliaj u keqtrajtua në burg në mënyrë të papranueshme! U kërcënua nga një biznesmen në prani të Ulsi Manjës

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka bërë akuza të forta përpara ambienteve të SPAK, ku denoncoi mënyrën e trajtimit të ish-kryeministrit Ilir Meta dhe kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, gjatë ndalimit të tyre në burg. Sipas Berishës, të dy ndodhen në kushte çnjerëzore, ndërsa Veliaj është kërcënuar brenda qelisë.

Berisha pretendon se ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja, ka zhvilluar një vizitë në burg, i shoqëruar nga një biznesmen, i identifikuar sipas tij si përfaqësues i klanit “Troplini”. Ky i fundit, sipas Berishës, ka dërguar ultimatum përmes kërcënimeve të drejtpërdrejta ndaj Veliajt dhe familjarëve të tij, për ta detyruar të heshtë.

“Thuhet që e kanë keqtrajtuar. Në vizitën e Ulsi Manjës, ai ishte i shoqëruar nga një biznesmen, i cili ka dhënë ultimatume të tipit: ‘Po fole, këto i pëson gruaja, këto fëmija, gjyshi, gjyshja…’ Kjo është e papranueshme dhe e dënueshme penalisht”, tha Berisha.

Lideri demokrat shtoi se Veliaj është përdorur politikisht nga Edi Rama, përmes deklaratave të shkruara për të ndikuar drejtësinë. Sipas tij, postimet e fundit në rrjete sociale, të atribuuara Veliajt, janë diktuar nga Kryeministri.



Pjesë nga deklarata:

Për Erion Veliajn, çështja është siç e patë ju, dëshmitarët njëri pas tjetrit, pasi kanë kaluar në zyrën e Ramës, nuk e di, por kjo të provojë, ta hetojnë, kanë bërë dëshmira, të cilat faktojnë për mua, faktojnë të vërtetën e vjedhjeve të tmerrshme që kanë bërë.

Megjithatë çdo njeri i padënuar dhe dënuar, ka një paketë të drejtash të cilët duhet të respektohen.

Me Erion Veliajn janë sjellë në mënyrën më të papranueshme. Dhe të jeni të sigurtë, që për Erion Veliajn kam konsideratën më të keqe. Ua them këtu. Mund të flas shumë, shumë kohë dhe ndonjë ligësi njerëzore si atë nuk njoh, përveç Edi Ramës.

Por tani është seç është, por të drejtat e tij nuk mund të përcaktohen nga vullneti im. Të drejtat e tij janë të drejtat e një qytetari të garantuar me ligj dhe kushtetutë.

Që të marrë Edi Rama, zyra e shtypit dhe të botojë statuse të pashkruara nga Erion Veliaj, kjo mund të ketë ndodhur në proceset më të zeza të kohës së sigurimit të shtetit. Çfarë nevoje kishte të shkruante statuse se Olsi Dado është i tillë dhe atillë, dhe Altin Dumani është heroi siç donte Edi Rama, në një kohë kur ai ishte i zhytur. Ju e patë vetë që paratë binin si nga qielli te Velica, me kompani me këto.

Çfarë nevoje kishte ta bënte këtë? Ua them unë, kishte nevojë se Edi Rama donte me çdo kush të zemëronte gjykatësit dhe prokurorët me të dhe ta mbante aty ku është.

Kjo për mua është shumë e dënueshme, sepse kjo përbën vepër penale në vetvete.

E dyta, thuhet që e kanë keqtrajtuar. Vizita e Ulsi Manjës. Në këtë vizitë Ulsi Manja është shoqëruar nga një biznesmen. Të gjitha të dhënat janë se, biznesmeni ka qenë përfaqësuesi kryesor i klanit ‘Troplini’ të cilët i çojnë, ua kanë dërguar dhe të tjerëve për ti dhënë ultimatum që, po fole këto pëson gruaja, këto pëson fëmija, këto pëson gjyshja, këto pëson gjyshi dhe me radhë.

Edhe kjo është një akt absolutisht i papranueshëm dhe i dënueshëm. Këto qëndroj unë për këto dhe më vjen mirë që Avokati i Popullit është marrë dhe po merret.

Por unë i kërkoj Avokatit të Popullit gjithashtu të shkojë nëpër burgje dhe të shohë një tmerr të pafund.

Me qindra mijëra djem të rinj, qytetarë për akte më të parëndësishmet janë të plasur atje dhe nuk u bëhet as procesi gjyqësor. Kanë marrë vetëm masën e sigurisë dhe në kundërshtim me ligj e kushtetutë, lihen në kushte më çnjerëzore në burg, sikur nuk janë qenie të gjalla, çka përbën një torturë kolektive.

Unë e kam denoncuar këtë, siç ua kam raportuar ju, e kam denoncuar në Komitetin Ndërkombëtar të Torturës. Unë do ta denoncoj këtë gjendje kudo.

Por i pari që duhet ta ngrejë është Avokati i Popullit i cili nuk mundet kurrë të mos denoncojë publikisht këtë krim kolektiv të shëmtuar.