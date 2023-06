EMRAT/ Dy këngëtaret e famshme shqiptare përleshen fizikisht në palestër

Një ngjarje e paprecedentë ka ndodhur midis Nora Istrefi dhe Melinda Ademit ditën e djeshme në një palestër në Prishtinë.

Bëhet me dije se artistet janë përleshur fizikisht me njëra-tjetrën, ndërsa dëshmitarët që kanë qenë të pranishëm në vendin e ngjarjes, kanë treguar se gjendja e tyre në ato momente ishte aspak e këndshme, shkruan Icon Style.

Deri më tani nuk është publikuar asnjë imazh që do ta zbardhte rastin në fjalë, veçse ajo që dihet është se dyshja, Nora e Melinda nuk e kanë ndjekur njëra-tjetrën në mediat sociale, derisa kjo ngjarje ndodhi dhe dyshja reflektuan duke e shtuar njëra-tjetrën në listat e personave që ndjekin në Instagram.

Madje dyshja vazhdojnë t’i kenë postimet e tyre të bashkëpunimit të vitit 2021, kur bashkë me Gjikon publikuan këngën “Ay Caramba”.

Gjithsesi, lidhur me rastin e përleshjes fizike, nuk kanë reaguar deri më tani, as Nora Istrefi e as Melinda Ademi.