Cardi B ndez rrjetin me flamurin Shqiptar

Lajmifundit / 23 Shtator 2025, 09:18
Showbiz

Cardi B ndez rrjetin me flamurin Shqiptar

Reperja e njohur botërore, Cardi B, ka surprizuar sërish fansat shqiptarë me një gjest që u prit me shumë emocion.

Vetëm pak javë pasi një video e saj ku pyeste një djalë shqiptar për “përkthimin” e emrit të saj në shqip u bë virale, artistja është shfaqur në një tjetër moment të veçantë pranë komunitetit shqiptar.

Në një event madhështor, i cili besohet të jetë i lidhur me promovimin e albumit të saj më të fundit “Am I the Drama?”, Cardi B është fotografuar pranë një të riu shqiptar, i identifikuar si Drino.

Por më shumë se shoqëria e rastësishme, ajo që mori vëmendjen kryesore ishte detaji simbolik: reperja mbante mbi supe flamurin shqiptar.

Pamjet u shpërndanë me shpejtësi në Instagram, duke ngjallur reagime të shumta pozitive.

Shumë fansa shqiptarë e cilësuan këtë si një akt respekti dhe afërsie, ndërsa të tjerë theksuan se Cardi B po krijon një lidhje të veçantë me kulturën shqiptare.

