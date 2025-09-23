Jimmy Kimmel rikthehet në ekran pas pezullimit për deklaratat kundër Charlie Kirk
Prezantuesi i njohur amerikan i emisionit të natës, Jimmy Kimmel, do të rikthehet në ekran të martën pas disa ditësh pezullimi nga rrjeti televiziv ABC, që është në pronësi të kompanisë Disney.
Kimmel ishte pezulluar për shkak të disa komenteve që u konsideruan të papërshtatshme në lidhje me vdekjen e ndikuesit konservator Charlie Kirk.
Në një deklaratë zyrtare të dhënë të hënën, Disney tha: “Komentet e bëra ishin të pavend dhe të pandjeshme në këtë moment delikat. Pas diskutimeve serioze me Jimmy-n, kemi marrë vendimin që ai të rikthehet në ekran të martën.”
Pezullimi erdhi pas një monologu të Kimmel më 15 shtator, ku ai kritikoi mbështetësit e ish-presidentit Trump për përpjekjet e tyre për të politizuar vrasjen e Charlie Kirk.
Gjatë fjalës së tij, Kimmel tha: “Grupi MAGA po përpiqet me çdo kusht ta paraqesë vrasësin e Charlie Kirk si dikë që s’ka lidhje me ta, duke u përpjekur të fitojnë pikë politike nga kjo ngjarje tragjike.”
Vendimi për pezullimin e Kimmel u kritikua gjerësisht nga aktorë, shkrimtarë, përfaqësues të shoqërisë civile dhe mbështetës të amendamentit të parë të Kushtetutës amerikane, që garanton lirinë e shprehjes.
Jimmy Kimmel, i cili drejton Jimmy Kimmel Live! që nga viti 2003 dhe ka prezantuar katër herë ceremoninë e çmimeve Oscar, nuk ka dhënë ende një deklaratë publike për pezullimin apo për rikthimin e tij.