Arsyeja prekëse pse Diane Keaton mbante gjithmonë qafën e mbuluar dhe kapele
Hollywoodi humbi një tjetër ikonë të madhe me vdekjen e Diane Keaton, e njohur për rolet e saj në “The Godfather”, “Father of the Bride” dhe “First Wives Club”.
Aktorja ndërroi jetë më 11 tetor në Kaliforni, në moshën 79-vjeçare, sipas një deklarate nga familja, e cila ka kërkuar privatësi gjatë kësaj periudhe.
Keaton ishte e njohur jo vetëm për talentin e saj në ekran, por edhe për stilin unik të veshjes, i cili përfshinte kostume, rripa të mëdhenj, syze dhe kapele.
Ajo shpesh mbante kapele të gjerë, jo thjesht për stil, por edhe për arsye të shëndetit dhe rehatisë personale.
Keaton ka treguar se ndiente pasiguri për trupin e saj dhe veshjet e saj ishin një formë mbrojtjeje që fsheheshin “mëkate, ankth dhe papërsosmëri”.
Një arsye tjetër e rëndësishme ishte mbrojtja nga dielli, pasi Keaton vuajti nga kanceri i lëkurës që në moshën 21-vjeçare.
Ajo gjithmonë ka promovuar përdorimin e kremrave me SPF, duke treguar rëndësinë e kujdesit ndaj lëkurës.
Përveç problemeve me lëkurën, Keaton ka folur hapur edhe për luftën me buliminë, një çrregullim i të ngrënit që e përjetoi në të njëzetat pasi u kërkua të humbiste peshë për një rol.
Ka përshkruar përpjekjet për të fshehur këtë problem dhe rrugën e gjatë drejt rikuperimit, duke treguar se megjithëse ka arritur të përballet me sëmundjen, pasiguria dhe sfidat emocionale vazhduan gjatë jetës së saj.
Në fund, Diane mbetet një figurë ikonike, jo vetëm për rolet e saj në film, por edhe për stilin personal, guximin për të folur për sfidat shëndetësore dhe përkushtimin ndaj vetë-kujdesit.
Veshjet e saj dhe kapelet mbetën një shenjë e identitetit të saj unik dhe e historisë së një jete të pasur me sfida dhe arritje.