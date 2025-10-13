LEXO PA REKLAMA!

“Çka vjen prej Zotit, i mirëseardhur!”, batuta e Berishës: Peleshit, i ka dhënë mbiemrin që meriton

Lajmifundit / 13 Tetor 2025, 14:17
Politikë

“Çka vjen prej Zotit, i mirëseardhur!”, batuta e

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha nuk i ka kursyer batutat në konferencë e tij për shtyp.
Teksa fliste për kryeparlamentarin Niko Peleshi, mes humorit, ai tha se Zoti i ka dhënë mbiemrin që meriton.

Berisha: Duan të marrin dhe të vetmin institucion që e kanë pasur me një ujdi me opozitën para 5 viteve. Rama është i pangopur do të ketë çdo pushtet në dorën e tij.

Ne kemi një avokat të ri nga shoqëria civile Besim Ndregjoni është kryetar i unionit të të përndjekurve politikë, kandidatura e tij në rast se rikthejnë në seanca e shkuara, erdhi për votim në parlament Niko Peleshi që zoti i ka dhënë mbiemrin që meriton.


Tha ja ta diskutojmë pak tha, dakord i thamë neve, dhe çfarë u bë as që nuk u diskutua dhe i thamë ne nuk e hodhëm në votim. Kështu që në ligjine parlamentin z. Ndregjoni duhet të hidhet në seancë parlamentare. Opozita që e ka propozuar shoqëri civile është ai. Por ata s’duan.

