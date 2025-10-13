VIDEO/ Incident brenda parlamentit izraelit teksa po fliste Donald Trump
Një incident është regjistruar në parlamentin izraelit. Teksa presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump ishte duke mbajtur fjalën e tij, u ndërpre nga një deputet i opozitës, anëtar i parlamentit izraelit, i cili mbajti lart një copë letër ku shkruhej “Njihni Palestinën”.
Kryetari i Parlamentit, Amir Ohana, thirri me zë të lartë për rend mes kundërshtimeve të forta ndaj deputetit protestues, i cili u nxor shpejt jashtë.
Ohana dëgjohej duke thirrur emrin e Ofer Cassif, një politikan i krahut të majtë. Mediat lokale raportojnë se jashtë mund të jenë nxjerrë dy deputetë.
“Kjo ishte shumë efikase,”, tha presidenti amerikan, ndërsa anëtarët e Knesetit brohorisnin emrin e tij.
Gjatë fjalës së tij presidenti amerikan tha se dita e sotme shënon një ditë shprese.