A do të jetë konkurrente vitin e ardhshëm? Besa Kokëdhima tregon kushtin që ka për të qenë pjesë e Big Brother VIP Albania!

Besa Kokëdhimën, mund ta shohim në ‘Big Brother VIP’. Këngëtarja ka treguar se nuk e sheh veten si garuese, por nëse do ta provonte një eksperiencë të tillë, do të qe për një periudhë të caktuar kohore.

"Nuk e di, nuk besoj që është diçka që do ta bëja. Nëse, ndoshta, do të më propozonin që ti do të hysh, do të rrish vetëm 5 ditë ose 2 javë dhe bëj pak muzikë, bëj pak famë dhe kaq ishte, por jo për ta parë si një garë që unë do të konkurroja.

Nuk e di nëse jam në gjendje që… nuk është lloji i terrenit për mua në sensin e formës së garës sepse unë nuk qëndroj dot e izoluar", tha ajo në Klan Kosova.