Shtatë vende europiane letër BE-së: Koha për përparim vendimtar në zgjerimin drejt Ballkanit

Shtatë vende të Bashkimit Europian i kanë dërguar një letër Brukselit. Në letër sqarohet se mbështesin Planin e ri të Rritjes, ndërsa theksohet se tashmë është koha për përparim vendimtar në zgjerimin drejt Ballkanit.

Letra është dërguar nga Italia, Çekia, Austria, Kroacia, Sllovakia, Greqia dhe Sllovenia.

LETRA

Të nderuar Presidentë/Të nderuar kolegë,

Në konkluzionet e tij të 14-15 dhjetorit 2023, Këshilli Evropian ripohoi angazhimin e tij të plotë dhe të qartë për perspektivën e anëtarësimit në BE të Ballkanit Perëndimor dhe bëri thirrje për përshpejtimin e procesit të anëtarësimit të tyre, duke përfshirë avancimin e integrimit gradual midis Bashkimit Evropian dhe Rajonit.

Kanë kaluar më shumë se dy dekada që kur Këshilli miratoi Deklaratën e Selanikut. Ka ardhur koha për përparim vendimtar në procesin e zgjerimit të BE-së drejt Ballkanit Perëndimor. Një kohë e qartë dhe e arsyeshme për pranimin e tyre është më urgjente se kurrë.

Në këtë kontekst, ne mirëpresim dhe mbështesim Planin e ri të Rritjes të Komisionit Evropian për Ballkanin Perëndimor. Ky plan ofron një mundësi konkrete për ta afruar rajonin me tregun e vetëm të BE-së, për të thelluar integrimin ekonomik rajonal dhe për të përshpejtuar reformat themelore.

Nëse zbatohet me sukses, ai do të kontribuojë në nxitjen e konvergjencës socio-ekonomike, duke trajtuar ikjen e trurit nga rajoni, duke sjellë përfitime të prekshme për qytetarët e tij dhe duke mbështetur rrugën e Ballkanit Perëndimor drejt anëtarësimit në BE.

Udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor, siç nënvizohet në deklaratën e tyre të përbashkët të datës 22 janar 2024, kanë shprehur mbështetjen e tyre të plotë për objektivat e Planit të Rritjes dhe gatishmërinë e tyre për ta zbatuar atë. Duhet ta shfrytëzojmë këtë mundësi. Ky ishte edhe përfundimi i përbashkët i takimit të Ministrave të Jashtëm të “Miqve të Ballkanit Perëndimor” me partnerët e Ballkanit Perëndimor në Romë më 5 shkurt 2024.

Prandaj, ne bëjmë thirrje për angazhimin tuaj personal për të finalizuar me prioritetin më të lartë negociatat ndërinstitucionale për “Lehtësimin e Rritjes dhe Reformës për Ballkanin Perëndimor” përpara zgjedhjeve të Parlamentit Evropian.

Koha është thelbësore. Çdo vonesë do të dëmtojë besueshmërinë e BE-së dhe do të ketë një ndikim negativ në procesin e integrimit evropian të rajonit.

Sinqerisht,

Antonio Tajani

Zëvendëskryeministër dhe Ministër i

Punëve të Jashtme

dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Republikës Italiane

Jan Lipavský

Ministër i Punëve të Jashtme të Republikës Çeke

Alexander Schallenberg Ministër Federal për Evropën dhe

Çështjet ndërkombëtare të Republikës së Austrisë

Gordan Grliq Radman

Ministër i Punëve të Jashtme dhe Evropiane

të Republikës së Kroacisë

Juraj Blanar

Ministër i Ceshtjeve me Jashtë dhe Evropiane i Republikës së Sllovakisë.

George Gerapetritis, Ministër i Punëve të Jashtme të Republikës Greke

Tanja Fajon

Ministër i Çështjeve me Jashtë dhe Evropiane të Republikës së Sllovenisë

