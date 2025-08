Shoqatat e Gazetarëve kundër Kodit të Ri Penal, Rama: Qeveria po e studion. S’ju vjen asgjë e keqe

Shoqatat e gazetarëve në Shqipëri kanë ngritur shqetësime serioze mbi draftin e Kodit të Ri Penal, duke bërë thirrje për ndërhyrje të menjëhershme, me argumentin se ky projekt ligjor rrezikon të kufizojë lirinë e shtypit dhe të ndikojë negativisht në profesionin e gazetarisë.

Në përgjigje, kryeministri Edi Rama është shprehur qartë se drafti i Kodit të Ri Penal nuk është produkt i qeverisë, por i një grupi të pavarur ekspertësh, të cilët punojnë nën drejtimin e Drejtorit të Shkollës së Magjistraturës, profesor Arben Rakipi. Rama theksoi se Ministria e Drejtësisë dhe Qeveria janë thjesht një nga palët në këtë proces dhe po studiojnë me kujdes përmbajtjen e dokumentit për t’u përfshirë në diskutimet që do të pasojnë.

Kryeministri iu bëri thirrje shoqatave të gazetarëve dhe palëve të tjera të interesuara që të përfshihen në dialog me grupin e ekspertëve, duke shmangur reagimet e nxituara dhe duke respektuar procesin transparent dhe demokratik të konsultimeve.

“Është thelbësore që të gjithë të kenë kohë dhe hapësirë për të studiuar draftin dhe për të diskutuar pikëpamjet me ekspertët. Ky është një proces demokratik, ku secili mund të kontribuojë për Kodin e Ri Penal të Shqipërisë 2030, në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Europian,” tha Rama.

Ai gjithashtu garantoi se pas përfundimit të ballafaqimeve me të gjitha palët, drafti do të dërgohet për konsultim edhe në Komisionin Europian, duke theksuar se pa miratimin e Brukselit, ligji nuk do të hyjë në parlament.

Rama përmendi se shqetësimet për lirinë e shtypit duhet të trajtohen në kontekstin e këtij procesi të hapur dhe se në Shqipërinë që aspiron në Bashkimin Europian, nuk do të ketë asnjë hap prapa në mbrojtjen e të drejtave demokratike.

Reagimi i kryeministrit është një përgjigje e drejtpërdrejtë ndaj shqetësimeve të ngritura nga shoqatat e gazetarëve, që deri tani kanë qenë kritikë ndaj mënyrës së përgatitjes së kodit dhe ndikimeve të mundshme negative për lirinë e medias në vend.

Ky debat pasqyron tensionet dhe sfidat në procesin e reformave ligjore që Shqipëria duhet të përballojë për të harmonizuar legjislacionin me standardet europiane, në prag të integrimit në BE.