Rama: Certifikata e Aftësimit Profesional do të përfshihet në lejen e drejtimit, një tjetër hap drejt modernizmit

Lajmifundit / 20 Gusht 2025, 09:19
Kryeministri Edi Rama ka njoftuar një tjetër hap drejt modernizimit dhe thjeshtimit të shërbimeve për qytetarët.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama bëri të ditur se Certifikata e Aftësimit Profesional (CAP) do të integrohet automatikisht në lejen e drejtimit, duke eliminuar nevojën për një karton të veçantë dhe duke ulur shpenzimet për qytetarët.

“MIRËMËNGJES
dhe me një tjetër hap drejt modernizimit e thjeshtimit të shërbimeve, Certifikata e Aftësimit Profesional (CAP) e integruar automatikisht në lejen e drejtimit si Kodi 95, duke shmangur kartonin e veçantë e ulur shpenzimet për qytetarët, ju uroj një ditë të mbarë“, shkruan Rama.

Ky ndryshim synon të thjeshtojë procedurat dhe të përshpejtojë procesin për marrjen e lejes së drejtimit në Shqipëri.

