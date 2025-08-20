Konflikt mes familjeve për kanalin vaditës në Divjakë, 30-vjecari vritet me thikë në lokal
Një 30 vjecar eshte vrare me thike në fshatin Kryekuq të Divjakës. Viktima eshte shtetasi Besmir Kumria, i cili u qellua me thike dhe humbi jeten mbremjen e djeshme.
Sipas informacioneve paraprake te policise, autori ka parkuar makinën në rrugë dhe është afruar me thikë në dorë drejt tavolinës ku ndodhej viktima së bashku me persona të tjerë ne nje lokal.
Ai e ka goditur për vdekje 30 vjecarin, ndërsa më pas është larguar.
Sipas të dhënave 30-vjeçari Besmir Kumria punonte në Himarë gjatë sezonit të verës dhe ishte kthyer në Divjakë për të përcjellë bashkëshorten që do të nisej për Gjermani pasi kishte siguruar një punë si infermiere.
Policia lokale deklaroi sot se si rezultat i ndjekjes së pandërprerë nga forcat operacionale të DVP Fier, u bë e mundur kapja dhe shoqërimi në Polici i autorit të dyshuar, shtetasit Xh. T., 25 vjeç, banues në Kryekuq, i cili do të arrestohet për veprat penale “Vrasja me paramendim” dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të ftohta”.
Nga hetimet paraprake dyshohet se shtetasi Xh. T. e ka vrarë shtetasin B. K., pasi familjet e tyre kanë pasur konflikte të vazhdueshme për një kanal vaditës në fshat.
Policia:
Gjatë mesnatës, shërbimet e Komisariatit të Policisë Divjakë, pas marrjes së njoftimit se në fshatin Kryekuq një shtetas i paidentifikuar kishte hyrë në një lokal dhe kishte goditur me mjet prerës shtetasin B. K., 32 vjeç (i cili ishte në shoqërinë e miqve të tij), shkuan menjëherë në adresën e dhënë.
U ngrit grup i posaçëm hetimor, në drejtimin e Prokurorisë, me qëllim zbardhjen e plotë të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorit.
Vijon puna për dokumentimin e plotë ligjor të ngjarjes.