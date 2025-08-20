Paqe pas tarifave të Trump, India dhe Kina rinisin tregtinë dhe fluturimet direkte
Kryeministri i Indisë, Narendra Modi, dhe ministri i Jashtëm i Kinës, Wang Yi, kanë vlerësuar “përparimin e qëndrueshëm” në marrëdhëniet mes dy vendeve, duke rënë dakord për rifillimin e lidhjeve tregtare, fluturimeve direkte dhe shkëmbimeve kulturore. Palët u zotuan gjithashtu të punojnë për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së gjatë kufitare në Himalaje.
Vizita e Wang Yi në Nju Delhi erdhi në një klimë të re gjeopolitike të krijuar nga tarifat e presidentit amerikan Donald Trump, të cilat kanë tronditur rendin ndërkombëtar. Sipas njoftimeve nga Pekini, është arritur marrëveshje edhe për lëshimin e vizave për gazetarët dhe lehtësimin e shkëmbimeve të biznesit.
Modi, në rrjetet sociale, theksoi respektin për “interesat dhe ndjeshmëritë reciproke”, ndërsa Ministria e Jashtme e Kinës deklaroi se marrëdhëniet janë futur në një “rrugë zhvillimi të qëndrueshëm”.
Ky takim paraprin vizitën e pritshme të Modi-t në Pekin në tetor, ku pritet të takohet me presidentin Xi Jinping – vizita e tij e parë në Kinë që prej vitit 2018.
Marrëdhëniet mes dy vendeve u përkeqësuan ndjeshëm në vitin 2020, kur përplasjet kufitare në Himalaje shkaktuan 20 viktima nga pala indiane dhe 4 nga ajo kineze. Pas bisedimeve të shumta, palët ranë dakord për një pakt mbi patrullimet dhe tërhoqën forcat shtesë nga kufiri, megjithëse fortifikimet mbeten.
Në takimin e fundit, Wang Yi dhe këshilltari indian i sigurisë kombëtare, Ajit Doval, diskutuan për “de-eskalimin, delimitimin dhe çështjet kufitare”. Media shtetërore kineze raportoi se palët do të “eksplorojnë mundësinë e përparimit të negociatave për demarkacionin e kufirit”.
India ndërkohë ka shprehur shqetësim për ndërtimin e një hidrocentrali gjigant në lumin Yarlung Tsangpo në Tibet, që pritet të bëhet më i madhi në botë dhe mund të prekë komunitetet në rrjedhën e poshtme.
Ekspertët theksojnë se tarifat e Trump dhe dobësimi i pranisë amerikane në Indo-Paqësor kanë nxitur Delhin dhe Pekinin të afrohen, por paralajmërojnë se diferencat e thella dhe çështjet e sigurisë mbeten të pazgjidhura.
Pas vizitës në Indi, Wang Yi do të ndalet edhe në Pakistan, aleatin e ngushtë të Kinës dhe rivalin historik të Indisë, ku Pekini synon të forcojë bashkëpunimin rajonal.