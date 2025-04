Rama bën premtimin e madh për shqiptarët e Kretës: Do jetë gati për një vit!

Në takimin me bashkatdhetarët në Kretë të Greqisë, kryeministri Rama premtoi se brenda një viti në këtë ishull të Greqisë do të hapet dhe një konsullatë e Shqipërisë që do t’i ndihmojnë qytetarët për të zgjidhur problemet e tyre.

Kreu i qeverisë iu kërkoi të pranishmëve votën në 11 maj për të bërë të mundur sipas tij anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian.

“Kreta është një ishull kokëfortësia. Njerëzit më kokëfortë të këtij vendi kanë dalë në Kretë. Dhe ju jeni shqiptarët më kokëfortë që keni ardhur dhe triumfuar këtu. Unë dua t’iu them se si sot një vit këtu do të ketë hapur dyert konsullata e Shqipërisë.

Ju nuk do të keni nevojë të shkoni në Athinë, njësoj siç vlonjatët apo shkodranët që iu thonë shkoni në Tiranë. Ne do t’ua sjellim shtetin shqiptar në Kretë.

Me votën e 11 majit do të hapim procesin e negociatave. Është për herë të parë fati që i buzëqesh Shqipërisë. Tanimë e kemi bërë Evropën që të na respektojë dhe dëshiron të na bëjë pjesë të vetën”, tha Rama.