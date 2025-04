Ferma Vip! Nuk do të jetë Besi, por ja kush do ta shoqërojë Luana Vjollcën!

Numërimi mbrapsht ka filluar. “Ferma VIP” nis këtë të hënë më 31 mars. Prezantimi i këtij edicioni të dytë i është besuar moderatores Luana Vjollca. Mes aludimeve për emrat që do të bëhen pjesë e fermës, gjithçka do të merret vesh në spektaklin e parë të së hënës.

Por kush do të jetë krahas Luana Vjollcës?

Një burim i afërt për “WHO” ka konfirmuar se këtë vit nuk do të jetë aktori Bes Kallaku që do të shoqërojë moderatoren dhe fermerët gjatë këtij rrugëtimi. Do të jetë aktori Albano Bogdo në rolin e kryeplakut në “Ferma VIP”. Kujtojmë se Albano në edicionin e parë ishte pjesë e Fermës si konkurrent, ndërsa këtë vit do ta shohim në një pozicion tjetër.

Gjithçka që na mbetet është të stacionohemi në “Vizion Plus”, për të ndjekur këtë aventurë të re të Albanos, por edhe të të gjithë personazheve që do të bëhen pjesë e spektaklit.