Përfundon mbledhja e Këshillit Kombëtar me Berishën, Paloka: Regjistrohemi në zgjedhje me koalicion

Pas përfundimit të mbledhjes se Sali Berishës me Këshillin Kombëtar, Edi Paloka foli për mediat ku tha se pati asnjë qëndrimin kundër apo propozim për të mos hyrë në zgjedhje.

“Sot në takimin që pati kreu i PD me kandidatët e dalë nga primaret. Megjithëse ne kemi një rezolutë të Kuvendit të 11 dhjetorit, që nuk do të kemi mungesë të PD-së në zgjedhje, ne e shtruam si çështje, por nuk pati asnjë diskutim për mos-hyrje në zgjedhje.

Ne do të hyjmë në zgjedhje. Një nga format ishte ajo e hyrjes në zgjedhje me koalicion. Kishte edhe zëra për hyrje në zgjedhje me kandidatë të pavarur dhe me koalicion, por që nuk kishte mbështetje të gjerë.

Këshilli sot mori vendim që do të hyet me koalicion. Ngarkoi kryesinë për t’u marrë me këtë çështje.

Janë disa parti me të cilat ne kemi marrëveshje. Këto janë teknikalitete që zgjidhen edhe nga kryesia. Kodi zgjedhor ka disa pika që e lidh partinë me numrin e deputetëve që ka në Kuvend, etj.

Partitë që ne kemi marrëveshje janë PL, Partia për të drejtat e njeriut, etj. Kjo ju takon specialistëve, ne do të ndjekim të gjitha afatet dhe që nesër do të kemi regjistrimin e koalicionin tone”, theksoi Paloka.