"Nuk kam ardhur të flas për kapelet e policëve", Rama ndërpret intervistën LIVE, heq mikrofonat dhe largohet

Kryeministri Edi Rama ka nderprere ne mes intervisten me gazetarin Ilir Babaramo.

Ky i funit po e pyeste Ramen me detaje per shpenzimet publike te kryera nga buxheti i shtetit, ne momentin qe kryeministri ka nisur kundershtimet.

"Nuk kam ardhur te flas per kapelet e policeve, nuk jam shites kapelesh, jam kryeministri i Shqiperise", tha Rama.

Babaramo e pyeti me tej per 20 mije eurot e shpenzuara per logon e Teatrit Kombetar por Rama tha se ketu u mbush kupa dhe hoqi mikrofonat duke lene ne mes intervisten.

Babaramo e pyeti Ramen nese largohet nga PS pas zgjedhjeve ne rast humbje, por Rama nuk u pergjigj pasi kishte hequr mikrofonat.