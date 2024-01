"Mos përmend sfurqet" Yuri Kim i shkruan mesazh live Metës: Deklaratat për dhunë meritojnë dënim

Ambasadorja amerikane ne Tirane Yuri Kim ka reaguar ne lidhje me deklaratat e presidentit Ilir Meta.

Nje fakt te tille e pranoi edhe kreu i shtetit live ne emisionin e Cim Pekes.

"Tani live sapo me shkruajti Ambasadorja Yuri Kim per te mos permendur me cfurqet. I them Ambasadores amerikane live qe te mos marre me ne mbrojtje Edi Ramen", tha Meta.

Nderkohe edhe publikisht Yuri Kim ka reaguar due shkruar ne Twitter se:

Eshtë e papranueshme për këdo që të kërcënojë se qytetarët do të marrin "force" në 25 Prill nëse nuk u pëlqen rezultati i zgjedhjeve. Këto kërcënime meritojnë dënim. Ata që nxisin dhunë do të mbajnë përgjegjësi për rezultatet e fjalëve dhe veprimeve të tyre. Ndale!

Presidenti Meta theksoi me tej se:

Meqe me dergoi live sms i them Ambasadores Amerikane mos e mbeshtet me Edi Ramen.

Meqe jam transparent po ju them edhe nje fakt qe Ambasadorja Amerikane më ka kërkuar mua si President, një ditë para mbledhjes së KED-së të pranoj unë Adrian Dvorani. Këtë ajo e kërkoi jo në emër të Amerikës, po në emër të Edi Ramës.

Meta i adresoi edhe nje mesazh tjeter diplomates amerikane kur tha: E perqafoj ambasadoren amerikane dhe i them boll nderhyre ne punet e brendshme te Shqiperise ne kete menyre te njeanshme./lajmifundit.al